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Вышел большой трейлер мультсериала «Студия сновидений» по «Головоломке» от Pixar

Вышел большой трейлер мультсериала «Студия сновидений» по «Головоломке» от Pixar
Аудио-версия:
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Студия Pixar опубликовала большой трейлер мультсериала «Студия сновидений» по вселенной «Головоломки» от Pixar. В ролике показали свежие эпизоды с участием Райли, режиссёра сновидений и других новых персонажей.

Ранее компания выпустила вторую часть франшизы, которая стала самым кассовым анимационным проектом в истории. «Студия сновидений» станет уже третьим проектом во франшизе.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

«Студия сновидений» расскажет о студии, которая работает в сознании Райли и снимает сны подростка. В спин-оффе вернутся многие персонажи из оригинальной дилогии Pixar: Радость, Печаль, Страх, Гнев, Брезгливость и другие герои.

Премьера шоу состоится 11 декабря, в первый сезон войдёт четыре эпизода.

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