YouTube запустил игровые итоги 2024 года для пользователей

20 ноября видеохостинг YouTube запустил итоги 2024 года с точки зрения видеоигр. Пользователи сервиса могут ознакомиться со своей статистикой, касающейся просмотров игрового контента.

Так, сервис показывает пять самых популярных игр, видео по которым смотрел пользователь, топ авторов контента по играм и общий процент затраченного на игровой контент времени.

Как посмотреть свою игровую статистику на YouTube

Включить мобильное приложение на iOS или Android и перейти на Главную. Нажать на иконку компаса в левом верхнем углу. Выбрать раздел «Видеоигры» и нажать «Посмотрите ваш Recap».

После этого YouTube покажет статистику просмотров игрового контента в виде Историй, после чего выведет это всё в один слайд.

Пример игровой статистики на YouTube Фото: YouTube