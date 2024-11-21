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PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
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Российская BB Team пропустит мэйджор в Шанхае по Counter-Strike 2

Российская BB Team пропустит мэйджор в Шанхае по Counter-Strike 2
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Российская BetBoom Team не выступит на престижном чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В переигровке за последний слот на мэйджоре команда из России противостояла европейской GamerLegion. BB Team открыла счёт в серии и находилась в одном шаге от попадания на топ-турнир в Шанхае, однако на следующих двух картах европейцы оказались сильнее.

CS 2. PW Shanghai Major 2024: European RMR A . Тай-брейк за 7-е место
20 ноября 2024, среда. 16:25 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 2
GamerLegion

В итоге на шанхайском мэйджоре выступит GamerLegion, в то время как BetBoom Team пропустит соревнование.

RMR-турнир к PW Shanghai Major 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 17 по 20 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 европейских коллективов разыгрывали семь слотов на мэйджоре.

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