HEROIC исключила Паркера из активного состава по Dota 2 — игрок раскритиковал команду

Киберспортивный клуб HEROIC объявил о переводе игрока Дэвида Parker Нихо Флореса в запас команды по Dota 2 из-за его непрофессионального поведения.

Как сообщается в анонсе организации, Паркер больше не является частью активного ростера по «Доте». По словам представителей HEROIC, причиной стало непрофессиональное поведение и отсутствие желания побеждать у игрока в финале отборочных к турниру ESL One Bangkok 2024, где коллектив потерпел поражение.

Перуанский про-игрок объявил о поиске команды в любом регионе и прокомментировал сложившуюся ситуацию. Киберспортсмен подтвердил, что у него был ряд серьёзных разногласий с бразильской частью состава, включая тренера Игора Фуртадо kaffs Гимарайнша Эстевао. Кроме этого, его не устраивал оффлейнер Седрик Davai Lama Декмин.

Руководство HEROIC не отрицает выдающийся талант перуанца, однако клуб не собирается мириться с таким поведением киберспортсмена. На текущий момент Паркер выставлен на трансфер, а на чемпионате BLAST Slam I южноамериканская команда выступит с бывшим игроком Nouns Esports Юмой Yuma Ланглетом.