NAVI и Cloud9 на мэйджоре — итоги первого европейского RMR к Shanghai Major по CS2
Завершился отборочный ивент Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A по Counter-Strike 2.
По итогам соревнования определились семь представителей Европы, которые присоединятся к другим участникам шанхайского мэйджора. Команды, занявшие в рамках RMR-турнира места ниже седьмого, пропустят главное соревнования декабря по CS2.
Результаты Shanghai Major RMR European A по CS2:
- 1-2-е место: Team Vitality (Европа), MOUZ (Европа) — слоты во второй стадии мэйджора;
- Третье место: Natus Vincere (Украина) — слот во второй стадии мэйджора;
- Четвёртое место: FaZe Clan (Европа) — слот во второй стадии мэйджора;
- Пятое место: Cloud9 (Россия) — слот в первой стадии мэйджора;
- Шестое место: Fnatic (Европа) — слот в первой стадии мэйджора;
- Седьмое место: GamerLegion (Европа) — слот в первой стадии мэйджора;
- Восьмое место: BetBoom Team (Россия);
- 9-11-е место: SINNERS Esports (Чехия), SAW (Португалия), Dynamo Eclot (Чехия);
- 12-14-е место: Nemiga Gaming (Россия), Team Falcons (Дания), Sangal Esports (Европа);
- 15-16-е место: UNiTY esports (Чехия), Rebels Gaming (Польша).
Первый европейский RMR-турнир, приуроченный к PW Shanghai Major 2024 по CS2, прошёл в LAN-формате в период с 17 по 20 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд разыграли семь слотов на мэйджоре.
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