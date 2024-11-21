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PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
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NAVI и Cloud9 на мэйджоре — итоги первого европейского RMR к Shanghai Major по CS2

NAVI и Cloud9 на мэйджоре — итоги первого европейского RMR к Shanghai Major по CS2
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Завершился отборочный ивент Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A по Counter-Strike 2.

По итогам соревнования определились семь представителей Европы, которые присоединятся к другим участникам шанхайского мэйджора. Команды, занявшие в рамках RMR-турнира места ниже седьмого, пропустят главное соревнования декабря по CS2.

Результаты Shanghai Major RMR European A по CS2:

  • 1-2-е место: Team Vitality (Европа), MOUZ (Европа) — слоты во второй стадии мэйджора;
  • Третье место: Natus Vincere (Украина) — слот во второй стадии мэйджора;
  • Четвёртое место: FaZe Clan (Европа) — слот во второй стадии мэйджора;
  • Пятое место: Cloud9 (Россия) — слот в первой стадии мэйджора;
  • Шестое место: Fnatic (Европа) — слот в первой стадии мэйджора;
  • Седьмое место: GamerLegion (Европа) — слот в первой стадии мэйджора;
  • Восьмое место: BetBoom Team (Россия);
  • 9-11-е место: SINNERS Esports (Чехия), SAW (Португалия), Dynamo Eclot (Чехия);
  • 12-14-е место: Nemiga Gaming (Россия), Team Falcons (Дания), Sangal Esports (Европа);
  • 15-16-е место: UNiTY esports (Чехия), Rebels Gaming (Польша).

Первый европейский RMR-турнир, приуроченный к PW Shanghai Major 2024 по CS2, прошёл в LAN-формате в период с 17 по 20 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд разыграли семь слотов на мэйджоре.

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