Начинается ЧМ по игре MLBB с призовым фондом $ 1 млн

Стартует престижный чемпионат M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 1 млн.

Турнир состоит из трёх этапов: уайлд-кард, группы и плей-офф. По итогам первой стадии лишь один из восьми коллективов пройдёт в группы, откуда затем только половина команд попадёт в финальный этап. Больше подробностей о формате соревнования — в нашем материале.

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Всего на чемпионате в Малайзии выступят 23 состава, два из которых представляют Россию. При этом только восемь команд сразятся в уайлд-кард, и лишь одна из них присоединится к 15 коллективам в основной стадии. Полный список участников соревнования представлен ниже.

Уайлд-кард:

Legion Esports (Вьетнам);

Niightmare Esports (Лаос);

Insilio (Россия) ;

; ULFHEDNAR (Турция);

RRQ Akira (Бразилия);

Geekay Esports (Ближний Восток);

DianFengYaoGuai (Китай);

The MongolZ (Монголия).

Групповая стадия:

Team Liquid ID (Индонезия);

RRQ Hoshi (Индонезия);

Fnatic ONIC PH (Филиппины);

Aurora Gaming (Филиппины);

Selangor Red Giants (Малайзия);

Team Vamos (Малайзия);

NIP Flash (Сингапур);

CFU Gaming (Камбоджа);

BloodThirstyKings (США);

Team Spirit (Россия) ;

; S2G Esports (Турция);

Maycam Evolve (Аргентина);

Twisted Minds (Саудовская Аравия);

KeepBest Gaming (Китай);

Falcon Esports (Мьянма).

Чемпионат M6 по MLBB пройдёт в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.