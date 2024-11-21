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Турнир M6 World Championship по Mobile Legends: Bang Bang — участники, формат, призовой фонд, даты

Начинается ЧМ по игре MLBB с призовым фондом $ 1 млн
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Стартует престижный чемпионат M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 1 млн.

Турнир состоит из трёх этапов: уайлд-кард, группы и плей-офф. По итогам первой стадии лишь один из восьми коллективов пройдёт в группы, откуда затем только половина команд попадёт в финальный этап. Больше подробностей о формате соревнования — в нашем материале.

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Всего на чемпионате в Малайзии выступят 23 состава, два из которых представляют Россию. При этом только восемь команд сразятся в уайлд-кард, и лишь одна из них присоединится к 15 коллективам в основной стадии. Полный список участников соревнования представлен ниже.

Уайлд-кард:

  • Legion Esports (Вьетнам);
  • Niightmare Esports (Лаос);
  • Insilio (Россия);
  • ULFHEDNAR (Турция);
  • RRQ Akira (Бразилия);
  • Geekay Esports (Ближний Восток);
  • DianFengYaoGuai (Китай);
  • The MongolZ (Монголия).

Групповая стадия:

  • Team Liquid ID (Индонезия);
  • RRQ Hoshi (Индонезия);
  • Fnatic ONIC PH (Филиппины);
  • Aurora Gaming (Филиппины);
  • Selangor Red Giants (Малайзия);
  • Team Vamos (Малайзия);
  • NIP Flash (Сингапур);
  • CFU Gaming (Камбоджа);
  • BloodThirstyKings (США);
  • Team Spirit (Россия);
  • S2G Esports (Турция);
  • Maycam Evolve (Аргентина);
  • Twisted Minds (Саудовская Аравия);
  • KeepBest Gaming (Китай);
  • Falcon Esports (Мьянма).

Чемпионат M6 по MLBB пройдёт в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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