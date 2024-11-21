Начинается ЧМ по игре MLBB с призовым фондом $ 1 млн

Стартует престижный чемпионат M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 1 млн.
Турнир состоит из трёх этапов: уайлд-кард, группы и плей-офф. По итогам первой стадии лишь один из восьми коллективов пройдёт в группы, откуда затем только половина команд попадёт в финальный этап. Больше подробностей о формате соревнования — в нашем материале.
Всего на чемпионате в Малайзии выступят 23 состава, два из которых представляют Россию. При этом только восемь команд сразятся в уайлд-кард, и лишь одна из них присоединится к 15 коллективам в основной стадии. Полный список участников соревнования представлен ниже.
Уайлд-кард:
- Legion Esports (Вьетнам);
- Niightmare Esports (Лаос);
- Insilio (Россия);
- ULFHEDNAR (Турция);
- RRQ Akira (Бразилия);
- Geekay Esports (Ближний Восток);
- DianFengYaoGuai (Китай);
- The MongolZ (Монголия).
Групповая стадия:
- Team Liquid ID (Индонезия);
- RRQ Hoshi (Индонезия);
- Fnatic ONIC PH (Филиппины);
- Aurora Gaming (Филиппины);
- Selangor Red Giants (Малайзия);
- Team Vamos (Малайзия);
- NIP Flash (Сингапур);
- CFU Gaming (Камбоджа);
- BloodThirstyKings (США);
- Team Spirit (Россия);
- S2G Esports (Турция);
- Maycam Evolve (Аргентина);
- Twisted Minds (Саудовская Аравия);
- KeepBest Gaming (Китай);
- Falcon Esports (Мьянма).
Чемпионат M6 по MLBB пройдёт в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.