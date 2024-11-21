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«В Falcons я не перехожу»: Симпл — о своём будущем на про-сцене CS2

«В Falcons я не перехожу»: Симпл — о своём будущем на про-сцене CS2
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Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев не перейдёт в Team Falcons по Counter-Strike 2 на постоянной основе.

Несмотря на то, что многие представители киберспортивного сообщества CS2 предрекали полноценный переход Симпла в основной состав Falcons из запаса Natus Vincere, про-игрок опроверг данную информацию в социальных сетях:

В Falcons я не перехожу.

На текущий момент неизвестно, какое будущее ждёт легендарного киберспортсмена. Однако инсайдер Владислав harumi Радвилович на фоне слухов о том, что в следующем году игрок Никола NiKo Ковач перейдёт в Team Falcons, предполагает, что место Нико в G2 Esports займёт Симпл.

Пока ни одна из вовлечённых организаций не делала никаких заявлений по поводу Костылева. Сейчас игрок принадлежит NAVI, которая арендует его клубу Team Falcons.

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