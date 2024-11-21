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Бывший состав Nouns Esports по «Доте» распался

Бывший состав Nouns Esports по «Доте» распался
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Бывший состав Nouns Esports по Dota 2 прекратил своё существование. Об этом рассказал капитан команды Таль Fly Айзик в социальных сетях.

По словам киберспортсмена, североамериканский ростер Atlantic City, ранее выступавший под тегом nouns, распался. В качестве причин для «дизбанда» Флай назвал плохие результаты на последних турнирах и потерю организации.

Бывший состав Atlantic City по «Доте»:

  • Юма Yuma Ланглет;
  • Филипп Copy Бюлер;
  • Николас Gunnar Лопез;
  • Родриго Lelis Лелис Сантос;
  • Таль Fly Айзик.

Последним соревнованием для данного ростера были закрытые квалификации в Северной Америке к чемпионату ESL One Bangkok 2024, где в финале команда Флая уступила коллективу Shopify Rebellion со счётом 0:3. Перед этим состав лишился поддержки клуба Nouns Esports.

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