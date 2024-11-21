Расписание Wildcard на топ-турнире M6 по игре MLBB

Сегодня, 21 ноября, начинается первая стадия престижного чемпионата M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 1 млн.

Уайлд-кард представляет из себя мини-турнир, в рамках которого восемь коллективов из разных регионов сражаются за последний слот в основной части соревнования.

Данный этап состоит из двух стадий: групп и гранд-финала. Сначала участники будут разделены на две группы по четыре ростера. В решающей встрече за слот столкнутся лучшие команды из каждой группы, а остальные шесть составов просто покинут ивент.

Расписание Wildcard на M6 по MLBB:

21 ноября

9:00. Группа A, DianFengYaoGuai (Китай) — Niightmare Esports (Лаос);

11:00. Группа B, Legion Esports (Вьетнам) — Insilio (Россия) ;

; 13:00. Группа A, ULFHEDNAR (Турция) — Geekay Esports (Египет);

15:00. Группа B, The MongolZ (Монголия) — RRQ Akira (Бразилия).

22 ноября

9:00. Группа B, Insilio (Россия) — The MongolZ (Монголия);

— The MongolZ (Монголия); 11:00. Группа A, DianFengYaoGuai (Китай) — Geekay Esports (Египет);

13:00. Группа A, ULFHEDNAR (Турция) — Niightmare Esports (Лаос);

15:00. Группа B, RRQ Akira (Бразилия) — Legion Esports (Вьетнам).

23 ноября

9:00. Группа A, Niightmare Esports (Лаос) — Geekay Esports (Египет);

11:00. Группа B, The MongolZ (Монголия) — Legion Esports (Вьетнам);

13:00. Группа B, RRQ Akira (Бразилия) — Insilio (Россия) ;

; 15:00. Группа A, ULFHEDNAR (Турция) — DianFengYaoGuai (Китай).

24 ноября

12:00. Матч за слот между первыми местами групп.

Чемпионат M6 по игре MLBB пройдёт в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.