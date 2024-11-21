«Конечно, её стоит запретить»: Мэддисон — об игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Известный игровой блогер Илья Maddyson Давыдов высказался про не очень удачный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в своём «Телеграм»-канале. По мнению блогера, шутер стоит запретить в России.

Давыдов отметил, что игру важно запретить, чтобы люди не подумали, что российские разработчики не умеют делать игры, «а у них делают что-то похожее на игры».

Сама игра особых эмоций не вызвала, «Сталкер» как «Сталкер». Не особо большой фанат этой серии. В целом игру, конечно, стоит запретить, т.к. наши дети могут в этого самого «Сталкера» поиграть, а в «Смуту» их поиграть заставят и на этом фоне кто-то из них может решить, что у нас делают гавно, а у них что-то похожее на игры. Допускать такого нельзя, так что запрет единственное верное решение.

Саму S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не запретили в России, поскольку не нашли в ней противоправный для страны контент.