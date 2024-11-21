Роберт Паттинсон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Роберт Паттинсон сыграет в следующем фильме Кристофера Нолана. Кого именно воплотит актёр, не уточняется.

Паттинсон присоединился к уже внушительному касту: в ленте точно сыграют Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Лупита Нионго. Паттинсон и Нолан уже работали вместе над фильмом «Довод». Для Зендеи же это будет первый проект с оскароносным британцем. Интересно, что ранее к касту присоединился Том Холланд, который до этого тоже не работал с Кристофером.

Новый фильм Кристофера Нолана выпустит Universal Pictures 17 июля 2026 года. Съёмки картины запланированы на первую половину 2025 года.