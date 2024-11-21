«Спасибо разработчикам»: игроки поделились первыми впечатлениями от S.T.A.L.K.E.R. 2

Вчера вечером вышла долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2, а игроки уже успели сыграть какое-то количество времени и поделиться первыми впечатлениями. В Steam у шутера, к примеру, уже 80% положительных отзывов, хотя сразу после релиза на площадке Valve хороших отзывов было значительно меньше.

Большая часть аудитории в общем и целом рада самому факту релиза игры, которая, казалось бы, вряд ли когда-нибудь сможет выйти, но её релиз состоялся. Геймеры благодарят разработчиков и отмечают, что с нетерпением ждали продолжение культовой франшизы, которую полюбили ещё в детстве.

Дождался S.T.A.L.K.E.R. 2 спустя 15 лет. Теперь осталось дождаться Half-Life 3. Спасибо разработчикам за возвращение в Зону!

Исключительно огромная благодарность разработчикам за воскрешение легенды. Целых 15 лет ожидания, 15 лет сомнений, 15 лет надежд. Великий день для фанатов.

Во-первых, радует сам факт выхода игры, удивительно, что спустя столько переносов её всё-таки выпустили, а не отправили в небытие. Во-вторых, с проектом, естественно, нужно ознакомиться, чтобы уже писать полный и содержательный обзор.

Лично я ждал этого релиза 14 лет, начиная с момента выхода «Зова Припяти». Поздравляю всё адекватное русскоязычное комьюнити с релизом, надеюсь, нас ждёт отличная игра! Приготовьте свои противогазы и болты. Удачной охоты, сталкер!

Среди положительных первых отзывов, конечно, есть и негативные. В основном они касаются плохой оптимизации даже на топовых ПК. Впрочем, на это жаловались и критики.