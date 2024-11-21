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«Эпоха мутантов и Людей Икс»: Кевин Файги — про фильм «Мстители: Секретные войны»

«Эпоха мутантов и Людей Икс»: Кевин Файги — про фильм «Мстители: Секретные войны»
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Во время недавнего интервью глава Marvel Studios Кевин Файги немного поговорил про фильм «Мстители: Секретные войны». По словам Файги, выход ленты «осуществит одну из сбывшихся мечт».

Речь, конечно же, про мутантов в киновселенной Marvel, о появлении которых уже давно мечтают фанаты. Почему мечтают? Потому что в комиксах с Людьми Икс и другими мутантами развернулось огромное количество интересных историй, которые фанаты хотели увидеть на большом экране.

С выходом фильма «Секретные войны» мы действительно перенесёмся в новую эпоху мутантов и Людей Икс. Это одна из сбывшихся мечт. Наконец-то всё вернулось на свои места.

Премьера «Секретных войн» состоится 7 мая 2027 года.

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