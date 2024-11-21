Apple запретит владельцам старых iPhone пользоваться важной функцией браузера Safari

На своём сайте Apple сообщила, что владельцам старых iPhone запретят пользоваться полезной функцией Safari, которая позволяет поддерживать синхронизацию вкладок браузера. Опция не будет доступна на устройствах под управлением iOS 10 и более старых версиях.

По заявлениям Apple, решение связано с оптимизацией работы облачного сервиса iCloud. Вкладки, которые уже находятся на устройствах, сохранятся, и пользователи смогут создавать новые, однако их синхронизация между разными устройствами больше не будет работать.

Если вы не можете обновить одно из своих устройств до iOS 11 или более поздней версии, вы можете скопировать или экспортировать свои закладки.

Компания видит два пути решения проблемы: обновить свою ОС до версии, которая новее iOS 10, или же перейти на новые гаджеты с поддержкой свежей iOS.