Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда приквелов «Йеллоустоуна» сыграет дочь Сидни Прескотт в «Крике 7»

Звезда приквелов «Йеллоустоуна» сыграет дочь Сидни Прескотт в «Крике 7»
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что актриса Изабель Мэй сыграет в фильме «Крик 7». Более того, у неё будет очень важная роль — актриса якобы сыграет дочь Сидни Прескотт, которую по франшизе играла Нив Кэмпбелл.

Мэй, известная по роли Эльзы Даттон в приквелах «Йеллоустоуна», «1883» и «1923», сыграет вместе с Кэмпбелл, которая возвращается во франшизу. Режиссёром «Крика 7» станет создатель и сценарист «Крика» Кевин Уильямсон, а Гай Бусик, написавший сценарии к пятому и шестому фильмам, напишет сценарий к «Крику 7».

Напомним, ранее от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Премьера фильма «Крик 7» состоится 27 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Сериал «Укрытие» во втором сезоне продолжает удивлять и интриговать
Сериал «Укрытие» во втором сезоне продолжает удивлять и интриговать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android