Раскрыты самые популярные смартфоны в различных странах мира

Аналитическая компания Kantar раскрыла, какие смартфоны самые востребованные в различных странах мира. Так, в лидерах продаж почти во всех регионах оказался iPhone 15, а вот в Китае первое место занял iPhone 15 Pro Max.

В США iPhone доминирует, занимая все пять первых позиций, в то время как в Австралии единственным устройством на Android в топ-5 стал среднебюджетный Samsung Galaxy A55.

Несмотря на лидерство iPhone 15, в Европе второе место занимает Samsung Galaxy A55, а в Японии — Google Pixel 8a. На рынке Японии и Китая наблюдается наибольшее разнообразие брендов: в списке бестселлеров Японии — Sharp Aquos Wish3, а в Китае популярностью пользуются также Huawei Pura 70 и Xiaomi 14.