Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились свежие кадры сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

Появились свежие кадры сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Vanity Fair поделилось несколькими свежими кадрами сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли. На кадрах можно увидеть героя актёра, а также других персонажей.

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса по всей стране и многочисленных человеческих жертв. В поисках правды герой вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Свежие кадры шоу

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Вместе с Де Ниро в сериале снялись Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Дэн Стивенс, Конни Бриттон и другие. Премьера состоится 22 февраля.

Материалы по теме
Сериал «Укрытие» во втором сезоне продолжает удивлять и интриговать
Сериал «Укрытие» во втором сезоне продолжает удивлять и интриговать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android