Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой

Стартовали съёмки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой
Аудио-версия:
Комментарии

Начались съёмки комедийного фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. Производством занимается телеканал ТНТ вместе с компанией «Майвэйстудия».

Сюжет расскажет, как Ольга Бузова в очередной раз доверится не тому мужчине – Вадим обманным путём втянет её в покупку убыточного провинциального завода по производству пельменей. Героиня отправится в город Нижние Теплышки, чтобы решить проблему и избавиться от незапланированного бизнеса, однако столкнётся с сопротивлением местных жителей.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Режиссером и автором сценария выступает Андрей Никифоров. В ленте вместе с Бузовой сыграют Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Ева Смирнова, Максим Лагашкин и другие.

Премьера ленты состоится весной 2025 года.

Материалы по теме
Сериал «Укрытие» во втором сезоне продолжает удивлять и интриговать
Сериал «Укрытие» во втором сезоне продолжает удивлять и интриговать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android