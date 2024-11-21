Virtus.pro начала RMR-ивент по CS2 с поражения против украинcкой Passion UA

Российская Virtus.pro потерпела первое поражение в рамках Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B по Counter-Strike 2.

В дебютном матче RMR-ивента команда из России столкнулась с украинской Passion UA. Несмотря на то что «медведи» считались явным фаворитом в данной серии, коллектив с 49-й строчки рейтинга от HLTV сенсационно одолел VP по итогам дополнительных раундов со счётом 16:14.

В итоге российской ростер стал ближе на шаг к вылету и в следующем раунде встретится с датской TSM. Матч состоится сегодня в 15:45 по московскому времени. Что касается Passion UA, составу, представляющему киберспортивный клуб футболиста Александра Зинченко, предстоит сразиться с российской Team Spirit.

Второй европейский RMR-турнир проходит в LAN-формате в период с 21 по 24 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд борются за семь слотов на декабрьском мэйджоре.