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Стартовал сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» — вышли сразу две серии

Стартовал сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» — вышли сразу две серии
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21 ноября стартовал криминальный сериал «Дети перемен». Шоу в стиле «Слово пацана» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start, сейчас вышли две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 2 января.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат Start.

«Дети перемен» рассказывает истории трёх братьев от разных отцов, которые живут в 1990-х. Их мать – водитель троллейбуса Флора – объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. На дворе стоит 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Главные роли в проекте исполнили Слава Копейкин («Слово пацана»), Макар Хлебников («Снегирь»), Хетаг Хинчагов («Киберпапа»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд») и другие актёры.

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