Съёмки пятого сезона «Эмили в Париже» стартуют в мае во Франции

Издание Variety поделилось информацией о пятом сезоне сериала «Эмили в Париже». По данным журналистов, съёмки продолжения стартуют уже в начале мая во Франции с основным актёрским составом.

Авторы сериала планируют рассказать новую историю Эмили в её любимом городе — без экскурсий в Рим. При этом персонаж всё же может отправиться в другой город на время, сейчас сценаристы изучают возможные направления для развития шоу. Даты выхода у пятого сезона проекта пока нет, премьера может состояться до конца 2025 года.

Сериал «Эмили в Париже» посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и новую любовь. Главную роль в проекте исполняет Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине».