BB с Falcons, Spirit с Liquid — стали известны группы BLAST Slam 1 по «Доте»

Турнирный оператор BLAST анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире BLAST Slam 1 по Dota 2.

В рамках групповой стадии участники турнира, разделённые на две группы по пять составов, сразятся в формате «каждый с каждым» в best-of-1 матчах. По итогам данного этапа определится посев коллективов в плей-офф.

Групповая стадия BLAST Slam по «Доте»

Группа A:

BetBoom Team (Россия) ;

; HEROIC (Южная Америка);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

Gaimin Gladiators (Европа);

OG (Европа);

Team Liquid (Швеция);

Team Spirit (Россия) ;

; Tundra Esports (Европа).

Чемпионат BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.