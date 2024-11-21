Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BB с Falcons, Spirit с Liquid — стали известны группы BLAST Slam 1 по «Доте»

BB с Falcons, Spirit с Liquid — стали известны группы BLAST Slam 1 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператор BLAST анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире BLAST Slam 1 по Dota 2.

В рамках групповой стадии участники турнира, разделённые на две группы по пять составов, сразятся в формате «каждый с каждым» в best-of-1 матчах. По итогам данного этапа определится посев коллективов в плей-офф.

Групповая стадия BLAST Slam по «Доте»

Группа A:

  • BetBoom Team (Россия);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • PARIVISION (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • OG (Европа);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Spirit (Россия);
  • Tundra Esports (Европа).

Чемпионат BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
BB Team выступит с gpk на топ-турнире BLAST Slam по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android