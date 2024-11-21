BB с Falcons, Spirit с Liquid — стали известны группы BLAST Slam 1 по «Доте»
Турнирный оператор BLAST анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире BLAST Slam 1 по Dota 2.
В рамках групповой стадии участники турнира, разделённые на две группы по пять составов, сразятся в формате «каждый с каждым» в best-of-1 матчах. По итогам данного этапа определится посев коллективов в плей-офф.
Групповая стадия BLAST Slam по «Доте»
Группа A:
- BetBoom Team (Россия);
- HEROIC (Южная Америка);
- PARIVISION (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Xtreme Gaming (Китай).
Группа B:
- Gaimin Gladiators (Европа);
- OG (Европа);
- Team Liquid (Швеция);
- Team Spirit (Россия);
- Tundra Esports (Европа).
Чемпионат BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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