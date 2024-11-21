Российский режиссёр Илья Найшуллер поставил кат-сцены для S.T.A.L.K.E.R. 2

20 ноября состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 — долгожданного продолжения оригинальной постапокалиптичной трилогии. Игра от украинских разработчиков из студии GSC Games вышла на ПК, Xbox Series и в Game Pass спустя 15 лет после «Зова припяти».

Как оказалось, в разработке игры поучаствовал российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по боевикам «Хардкор Генри» и «Никто». Постановщик отвечал за кат-сцены в игре, о чём сообщается в титрах проекта.

Упоминание Ильи Найшуллера в титрах S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: GSC Game World/«Чемпионат»

Ранее режиссёр не упоминал о работе над S.T.A.L.K.E.R. 2 и не делился подробностями разработки. Кроме того, в титрах его английская фамилия указана с ошибкой. Сам Илья Найшуллер уже приступил к прохождению игры на своём Twitch-канале, однако своё участие в производстве пока не комментировал.