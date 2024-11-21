Российская Insilio начала выступление на топ-турнире по MLBB с победы

Российская Insilio заработала первую победу в рамках уайлд-кард престижного чемпионата M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Коллектив из России дебютировал на топ-турнире по мобильной игре. В стартовом матче уайлд-кард-стадии Insilio встретилась с вьетнамской Legion Esports. После победы на напряжённой первой карте российская команда додавила оппонента во второй игре и завершила матч со счётом 2:0 в свою пользу.

На текущий момент Insilio вырвалась на первую строчку в группе B и претендует на выход в основную стадию. Чтобы закрепить своё преимущество, команде Степана Maniak Михайлова необходимо обыграть состав The MongolZ в рамках второго игрового дня.

Чемпионат M6 по MLBB проходит в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.