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Слово пацана, Триггер, Склифософский и другие — самые популярные фильмы и сериалы в России в 2024 году

Стали известны самые популярные фильмы и сериалы в России в 2024 году
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Издание Mediascope рассказало о самых популярных фильмах и сериалах в России в 2024 году. В компании рассказали, на какие проекты больше всего внимания обращали россияне в разных возрастных группах, о чём передаёт «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, в возрастной группе до 30 лет почти всё медиапотребление приходится на цифровые сервисы. Люди среднего возраста (30-60 лет) активно используют интернет и смотрят телевизор. Более возрастные россияне (60+ лет) больше всего времени тратят на ТВ, однако уже и в этой возрастной группе четверть времени уходит на интернет.

Самыми популярными проектами возрастной группы 4+ на телевидении стали сериалы «Склифосовский 11» (Россия 1), «Невский. Близкий враг» (НТВ) и «Тайны следствия 23» (Россия 1). Среди молодёжи (4-45 лет) топ возглавили комедийные проекты: «Мама будет против» (СТС), «Полярный 3» (ТНТ) и «Казачок» (ТНТ).

Что касается онлайн-кинотеатров, то абсолютными сериальными лидерами у россиян стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Далее идёт детектив «Триггер», замыкает тройку комедия «Папины дочки. Новые». Среди фильмов лидируют «По щучьему велению», «Холоп 2» и «Чебурашка».

Среди проектов по накопленному времени лидируют турецкие проекты с большим количеством серий: «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Великолепный век». На пятой строчке оказался российский проект «Молодёжка».

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