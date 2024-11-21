Сборы триллера «Еретик» с Хью Грантом превысили 100 млн рублей

21 ноября сборы фильма «Еретик» превысили 100 млн рублей в России. На достижение этой отметки ленте понадобилась неделя — официальная премьера картины в стране состоялась 14 ноября.

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«Еретик» рассказывает историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».