Team Falcons перевела трёх игроков в запас и не будет продлевать аренду s1mple

Киберспортивный клуб Team Falcons объявил об изменениях в активном составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Руководством «соколов» было принято решение о переводе в запас трёх киберспортсменов — Питера dupreeh Расмуссена, Эмиля Magisk Рейфа и Павле maden Бошковича. Кроме этого, клуб сообщил, что не планирует продлевать аренду украинского киберспортсмена Александра s1mple Костылева у Natus Vincere.

Состав Team Falcons на данный момент:

Марко Snappi Пфайффер;

Дэнни zonic Соренсен (тренер).

По словам представителей организации, главной причиной для такого решения стало непопадание команды на топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2. Сейчас Team Falcons планирует сосредоточиться на формировании нового ростера к 2025 году.