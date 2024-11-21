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Team Falcons перевела трёх игроков в запас и не будет продлевать аренду s1mple

Team Falcons перевела трёх игроков в запас и не будет продлевать аренду s1mple
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Киберспортивный клуб Team Falcons объявил об изменениях в активном составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Руководством «соколов» было принято решение о переводе в запас трёх киберспортсменов — Питера dupreeh Расмуссена, Эмиля Magisk Рейфа и Павле maden Бошковича. Кроме этого, клуб сообщил, что не планирует продлевать аренду украинского киберспортсмена Александра s1mple Костылева у Natus Vincere.

Состав Team Falcons на данный момент:

  • Марко Snappi Пфайффер;
  • Дэнни zonic Соренсен (тренер).

По словам представителей организации, главной причиной для такого решения стало непопадание команды на топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2. Сейчас Team Falcons планирует сосредоточиться на формировании нового ростера к 2025 году.

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