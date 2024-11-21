Опубликованы русские постеры героев фильма «Приключения Паддингтона 3». На них оказались изображены сам Паддингтон, Хантер Кабот, матерь-настоятельница, тётя Люси, Джуди Браун, мистер Браун, миссис Браун, Джонатан Браун и другие.

По сюжету, Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Напомним, премьера третьей части официально состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.

Персональные постеры

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures