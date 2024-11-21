Бустер и Big Russian Boss станут ведущими «стримерского Оскара» SLAY 2024

Организаторы стримерской премии SLAY 2024 объявили первую пару ведущих — на ковровой дорожке гостей «Оскара» для стримеров» будут встречать Вячеслав buster Леонтьев и рэпер Big Russian Boss.

Кто будет объявлять номинантов и победителей во время церемонии, станет известно позже.

Фото: SLAY

Бустер как основатель SLAY уже пробовал себя в качестве ведущего на первой премии в декабре прошлого года. Тогда он и брал интервью на красной дорожке, и работал на сцене вместе с другим стримером, Дмитрием Dmitry_Lixxx Лихановым. Большой русский босс на премии впервые.

Церемония награждения «стримерского Оскара» пройдёт 7 декабря. Сейчас продолжается открытое голосование за номинантов — в нём уже приняли участие более 300 тысяч человек.