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Слава buster и Big Russian Boss — ведущие на ковровой дорожке на церемонии награждения «Оскара для стримеров», премии SLAY 2024

Бустер и Big Russian Boss станут ведущими «стримерского Оскара» SLAY 2024
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Организаторы стримерской премии SLAY 2024 объявили первую пару ведущих — на ковровой дорожке гостей «Оскара» для стримеров» будут встречать Вячеслав buster Леонтьев и рэпер Big Russian Boss.

Кто будет объявлять номинантов и победителей во время церемонии, станет известно позже.

Фото: SLAY

Бустер как основатель SLAY уже пробовал себя в качестве ведущего на первой премии в декабре прошлого года. Тогда он и брал интервью на красной дорожке, и работал на сцене вместе с другим стримером, Дмитрием Dmitry_Lixxx Лихановым. Большой русский босс на премии впервые.

Церемония награждения «стримерского Оскара» пройдёт 7 декабря. Сейчас продолжается открытое голосование за номинантов — в нём уже приняли участие более 300 тысяч человек.

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