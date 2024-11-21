Первый трейлер «Супермена» покажут на премьере «Муфасы: Король Лев»

Как сообщает издание Collider, первый трейлер «Супермена» Джеймса Ганна покажут на премьере фильма «Муфаса: Король Лев» приблизительно в конце декабря. Однако журналисты отмечают, что окончательного решения Warner Bros. пока ещё не приняла.

Ранее актёр Фрэнк Грилло, который сыграл в «Супермене» Рика Флага-старшего, рассказал, что уже видел отрывок трейлера ленты и он его поразил.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Мировая премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.