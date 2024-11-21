Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Персонажи версии Honkai Star Rail 3.0 — Великая Герта, Аглая и Первопроходец пути Памяти

Состоялся анонс персонажей Honkai Star Rail 3.0 — Великой Герты и Аглаи
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Honkai Star Rail представили новых играбельных персонажей — судя по всему, они появятся в игре вместе с выходом большого обновления 3.0 с новой планетой и другими механиками. Релиз версии 3.0 в HSR запланирован на середину января.

Первый герой — Великая Герта, новая версия девушки из Общества Гениев. Как и обычная Герта, второй вариант будет наносить ледяной урон и следовать пути эрудиции (большой урон по группе врагов). При этом пятизвёздочная версия получит новые усиленные способности.

Великая Герта в Honkai Star Rail

Великая Герта в Honkai Star Rail

Фото: HoYoverse

В версии 3.0 игроки также смогут опробовать в бою Аглаю. Вероятно, это представитель нового мира Амфореус, который появится в Star Rail вместе с январским обновлением. Аглая также имеет редкость пять звёзд, наносит электроурон и следует новому пути Памяти.

Аглая в Honkai Star Rail

Аглая в Honkai Star Rail

Фото: HoYoverse

Одновременно с этим новую версию получит главный герой — Первопроходец. Вероятно, путь Памяти позволит персонажам призывать в бою союзников с уникальными баффами и способностями.

Первопроходец пути Памяти в HSR

Первопроходец пути Памяти в HSR

Фото: HoYoverse

Версия 3.0 для Honkai Star Rail выйдет 15 января 2025 года. Помимо новых персонажей и боевых механик, игроки получат доступ к новому миру и элементам исследования, а также сюжетной части и новым режимам.

Материалы по теме
Обновление Honkai Star Rail 2.7 покажут на стриме 22 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android