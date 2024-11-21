Состоялся анонс персонажей Honkai Star Rail 3.0 — Великой Герты и Аглаи

Разработчики Honkai Star Rail представили новых играбельных персонажей — судя по всему, они появятся в игре вместе с выходом большого обновления 3.0 с новой планетой и другими механиками. Релиз версии 3.0 в HSR запланирован на середину января.

Первый герой — Великая Герта, новая версия девушки из Общества Гениев. Как и обычная Герта, второй вариант будет наносить ледяной урон и следовать пути эрудиции (большой урон по группе врагов). При этом пятизвёздочная версия получит новые усиленные способности.

Великая Герта в Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

В версии 3.0 игроки также смогут опробовать в бою Аглаю. Вероятно, это представитель нового мира Амфореус, который появится в Star Rail вместе с январским обновлением. Аглая также имеет редкость пять звёзд, наносит электроурон и следует новому пути Памяти.

Аглая в Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

Одновременно с этим новую версию получит главный герой — Первопроходец. Вероятно, путь Памяти позволит персонажам призывать в бою союзников с уникальными баффами и способностями.

Первопроходец пути Памяти в HSR Фото: HoYoverse

Версия 3.0 для Honkai Star Rail выйдет 15 января 2025 года. Помимо новых персонажей и боевых механик, игроки получат доступ к новому миру и элементам исследования, а также сюжетной части и новым режимам.