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Илон Маск поставил мировой рекорд в Diablo 4

Илон Маск поставил мировой рекорд в Diablo 4
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Миллиардер Илон Маск уже неоднократно высказывался о своей любви к Diablo 4 — предприниматель даже несколько раз стримил прохождение. Теперь бизнесмен установил в игре мировой рекорд, пройдя 150-й уровень в «Яме Мастеров» за невероятные 1 минуту и 52 секунды.

Среди фанатов Diablo 4 данный уровень в «Яме Мастеров» считается одним из самых сложных испытаний в игре. Маск сумел обогнать предыдущего рекордсмена на семь секунд и опубликовал запись со своим забегом в X (ранее Twitter).

Ранее на подкасте Джо Рогана предприниматель заявил, что входит в топ-20 игроков Diablo 4 по миру. Однако на данный момент, согласно таблице лидеров, Илон Маск спустился на 44-ю строчку.

Diablo 4 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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