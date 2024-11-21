Новая книга по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского получила название «Перекрёсток воронов». Также польское издательство Nowa Fantastyka опубликовало обложку будущего произведения — на ней изображён молодой Геральт, который готовится к бою с чудовищем.

Обложка новой книги

Фото: Nowa Fantastyka

Следующая книга вновь расскажет о приключениях Геральта из Ривии, о чём раньше сообщал писатель. Детали сюжета пока не раскрываются.

Последняя на данный момент книга во вселенной «Ведьмака» — «Сезон гроз» — вышла в 2013 году. Её действие происходит в том же временном промежутке, что и действие рассказов из сборника «Последнее желание», и вновь рассказывает о Геральте из Ривии.

Старт продаж произведения запланирован на 29 ноября, а в остальном мире выход состоится в 2025 году.