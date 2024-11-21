На новый этап Фестиваля цифрового спорта придёт целая команда по хоккею

В Москве пройдёт Всероссийский фестиваль цифрового спорта, собравший звёздный состав гостей. 23 и 24 ноября он станет частью выставки «Игропром» в зале Main Stage. Гостей ждут зоны различных видов спорта, турниры с призами и подарками, а также захватывающие гонки в рамках Российской серии интерактивных гонок.

Фестиваль традиционно пригласит звёзд реального спорта и блогеров. В субботу площадку посетят гонщица G-Drive SMP Racing Ирина Сидоркова и хоккеисты московского «Динамо». В воскресенье среди гостей будут гонщик Даниил Харашун и киберфутбольный блогер GoodMax. События фестиваля можно будет наблюдать онлайн через VK, YouTube и Twitch.