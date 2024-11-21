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Опубликованы новые кадры второго сезона сериала «Андор» — премьера 22 апреля

Опубликованы новые кадры второго сезона сериала «Андор» — премьера 22 апреля
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Компания Disney опубликовала целый ворох новых кадров второго сезона сериала «Андор» по «Звёздным войнам». На них изображены главные герои продолжения, отряд штурмовиков и ряд локаций.

Напомним, первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн». Критики и зрители в один голос заявляют, что Тони Гилрою удалось создать «Star Wars для взрослых» благодаря проработанным персонажам, хорошему сценарию и отличной актёрской игре.

Подробности сюжета и другие детали продолжения пока не раскрываются. Ранее актриса Адриа Архона (роль механика Бикс Калин) заявила, что второй сезон будет даже лучше, чем оригинал.

Премьера сиквела шоу состоится 22 апреля 2025 года в стриминговом сервисе Disney+.

Новые кадры

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

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