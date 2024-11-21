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Вышел трейлер фэнтезийной драмы «Партенопа» — премьера в России 26 декабря

Вышел трейлер фэнтезийной драмы «Партенопа» — премьера в России 26 декабря
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Кинокомпания A24 опубликовала полноценный трейлер фэнтезийной драмы «Партенопа». Главную роль в грядущей картине исполнила Селесте Далла Порта. В ролике показали завораживающие пейзажи и центральных персонажей истории.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Лента расскажет о юной итальянке, которая покоряет сердца мужчин. Однако девушка мечтает не о любви, а о карьере в науке.

Также в актёрский состав вошли Стефания Сандрелли, Гари Олдман, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Пеппе Ланцетта, Изабелла Феррари, Сильвия Дегранди, Лоренцо Глейзес и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Паоло Соррентино («Великая красота»).

Премьера фильма «Партенопа» в кинотеатрах России состоится 26 декабря.

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