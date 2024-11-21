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Джош Бролин уйдёт из кино, если Дени Вильнёва не номинируют на «Оскар» за «Дюну 2»

Джош Бролин уйдёт из кино, если Дени Вильнёва не номинируют на «Оскар» за «Дюну 2»
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Джош Бролин («Харви Милк», «Убийца») заявил, что уйдёт из киноиндустрии, если Дени Вильнёва не номинируют на «Оскар» за режиссуру «Дюны 2». По словам актёра, сиквел получился куда лучше первой части, а сам Вильнёв — мастер постановки.

Напомним, первая «Дюна» была номинирована на «Оскар» в 10 номинациях, однако за лучшую режиссуру так и не поборолась.

Если его [Дени Вильнёва] не номинируют в этом году, я брошу актёрскую карьеру. Сиквел получился лучше первой части. Когда я смотрел его, мне казалось, что мой мозг вывернули наизнанку. Это было потрясающе, а Вильнёв — один из лучших мастеров режиссуры. Если премия «Оскар» имеет хоть какой-то смысл, они признают его.

Мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля 2024 года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.

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