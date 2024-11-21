Фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом выйдет в онлайне 26 ноября

Согласно данным сервиса WhenToStream, фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом выйдет в онлайне уже 26 ноября — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете. Лента будет доступна для просмотра в стриминговых сервисах Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других.

Картина показывает политические интриги в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы Римского, обнаруживает, что у бывшего папы был секрет, который необходимо раскрыть.

В ленте также снялись Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини, Серджио Кастеллитто, Карлос Диес, Лусиан Мсамати и другие. Кресло режиссёра занял Эдвард Бергер.

Премьера «Конклава» в кинотеатрах России состоялась 21 ноября.