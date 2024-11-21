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Сильвестр Сталлоне сыграет ещё в двух сезонах «Короля Талсы» — СМИ

Сильвестр Сталлоне сыграет ещё в двух сезонах «Короля Талсы» — СМИ
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Как сообщают журналисты издания Deadline, кинокомпания Paramount Pictures продлит криминальный сериал «Король Талсы» ещё на два сезона. Отмечается, что звезда проекта Сильвестр Сталлоне уже скоро подпишет контракт на участие в съёмках продолжения.

Также источники издания допускают, что с большой вероятностью вселенная «Короля Талсы» расширится. К примеру, есть шанс, что в будущем проект обзаведётся спин-оффами.

Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Премьера финала второго сезона состоялась 20 октября.

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