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Вышел трейлер мультфильма «Плохие парни 2» — премьера 1 августа 2025 года

Вышел трейлер мультфильма «Плохие парни 2» — премьера 1 августа 2025 года
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала полноценный трейлер комедийного мультфильма «Плохие парни 2». В ролике показали знакомых героев, ряд комичных эпизодов и сюжетную завязку продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Во второй части банде животных во главе с мистером Волком придётся работать на группу других воров, которая состоит исключительно из девушек. Руководит ей мисс Кошка, которая замышляет ограбить космодром.

Премьера мультфильма «Плохие парни 2» в мировом прокате состоится 1 августа 2025 года. Дата выхода картины в России пока не раскрывается.

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