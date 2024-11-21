Сериал «Гарри Поттер» только «выиграет» от участия Джоан Роулинг — HBO

Недавно генеральный директор HBO Кейси Блойс подтвердила, что писательница Джоан Роулинг принимает активное участие в создании сериала «Гарри Поттер». Журналисты издания Variety отправили компании запрос, чтобы узнать, повлияли ли как-то скандальные высказывания Роулинг на желание работать с ней.

В ответном письме представители HBO заявили, что Роулинг имеет право выражать свои личные взгляды, а сериал «только выиграет» от её участия.

Джоан Роулинг имеет право выражать свои личные взгляды. Мы сосредоточимся на создании нового сериала, который только выиграет от её участия.

Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году в стриминговом сервисе HBO Max.