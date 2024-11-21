Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 2. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки» — премьера 13 июня

Вышел первый трейлер мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки» — премьера 13 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Pixar («Головоломка») опубликовала первый трейлер своего следующего мультфильма — он получил название «Элио». В ролике показали главного героя, различные локации и доброжелательных пришельцев.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Премьера мультфильма «Элио» в мировом прокате состоится 13 июня 2025 года. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.

Материалы по теме
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android