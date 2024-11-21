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Режиссёр «Точки кипения» Филип Барантини снимет фильм «Энола Холмс 3»

Режиссёр «Точки кипения» Филип Барантини снимет фильм «Энола Холмс 3»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Филип Барантин («Точка кипения», «Дом-ловушка») выступит режиссёром фильма «Энола Холмс 3». Главные роли в триквеле исполнят Милли Бобби Браун и Генри Кавилл. Детали сюжета ещё неизвестны.

Оригинальная «Энола Холмс» вышла на Netflix в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м появилось продолжение ленты. Главные роли в обоих фильмах исполнили Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Генри Кавилл («Ведьмак») — они же вернутся и в продолжении.

Съёмки третьего фильма стартуют в начале 2025 года. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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