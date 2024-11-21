Мэддисона заблокировали на Twitch после стрима S.T.A.L.K.E.R. 2

Канал российского стримера Ильи Maddyson Давыдова на площадке Twitch оказался заблокирован сразу после завершения второго эфира по игре S.T.A.L.K.E.R. 2.

Срок и причина бана Мэддисона неизвестны, однако зрители предполагают, что это связано с прохождением S.T.A.L.K.E.R. 2. — на вчерашнем стриме Илья несколько раз шутил как про украинцев, так и про россиян в контексте игры и политической повестки. Давыдов также призывал запретить «Сталкер» в РФ, чтобы «никто не решил, что на Украине умеют делать игры».

После блокировки Мэддисон кратко отреагировал в соцсетях^

Забанили и забанили, *** [достало] уже это все. Нигде ничего нельзя говорить, делать, все вокруг обижаются. Для меня это лишь очередной повод подумать о том, чего стоят все эти мнимые свободы.

Осенью этого года Илья Maddyson Давыдов переехал из Москвы в США. Это уже восьмая блокировка стримера на платформе Twitch.