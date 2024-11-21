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Мистический сериал «Извне» продлили на четвёртый сезон

Мистический сериал «Извне» продлили на четвёртый сезон
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Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer объявила о продлении сериала «Извне» на четвёртый сезон. Это произошло за три дня до выхода финального эпизода третьего сезона, премьера которого состоится 24 ноября. Продолжение выйдет в 2026 году, точную дату назовут позже.

Сюжет «Извне» рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

Главную роль в шоу исполняет Хэролд Перрино — звезда сериала «Остаться в живых». Создателем проекта выступает Джон Гриффин, работавший над «Сумеречной зоной».

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