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Обычные iPhone оказались в разы популярнее Pro-версий

Обычные iPhone оказались в разы популярнее Pro-версий
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Аналитическая компания CIRP поделилась данными о продажах о продажах определённых iPhone. Как выяснилось, Apple чаще продает доступные и базовые модели смартфонов, а не версии Pro или Pro Max.

Специалисты компании проанализировали продажи смартфонов Apple за последние три года и выявили, что на долю iPhone 16 и других базовых моделей в 2024 году пришлось 42% продаж. iPhone Pro Max занимает второе место с долей 26%, а iPhone Pro — третье с долей 19%.

Аналогичная тенденция сохранялась последние три года. В 2022 году доля базовых моделей составляла 53%, тогда как модели iPhone Pro занимали 47% рынка.

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