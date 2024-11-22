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В WhatsApp добавили расшифровку голосовых сообщений

В WhatsApp добавили расшифровку голосовых сообщений
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Создатели WhatsApp в блоге объявили о выходе свежего обновления для мессенджера. С его релизом появилась полезная функция — возможность расшифровывать голосовые сообщения с помощью текста. Это реализовано в духе того, как сейчас это работает в «Телеграме».

Расшифровки создаются прямо на устройстве. Над улучшением функционала новой опции будут работать и дальше.

Голосовые сообщения делают общение с друзьями и родными ещё более личным. Когда вас с близким человеком разделяют километры, возможность услышать его голос бесценна. Но порой это бывает непросто: например, в дороге, шумной обстановке или если сообщение слишком длинное.

Чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, нужно перейти в «Настройки» > «Чаты» > «Расшифровка голосовых сообщений». Для расшифровки сообщения нажмите на него и удерживайте, а затем нажмите «Транскрибировать»

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