«Теперь смотрю на всё, как актриса»: Ольга Бузова — о съёмках в фильме «Равиоли Оли»

Вчера стало известно, что Ольга Бузова снимается в главной роли в фильме «Равиоли Оли». Певица и телеведущая поделилась своей радостью с аудиторией.

Бузова пошутила, что теперь к каждому слово будет подставлять «кино», поскольку это«звучит козырно».

Я теперь на все смотрю по-другому. Как киноактриса! Через призму кинокамеры. У меня есть свой вагончик, у меня есть райдер! Кинорайдер! Стульчик с моим именем и фамилией. Киностульчик! Я теперь к каждому слову буду подставлять «кино», звучит очень козырно.

Продюсер проекта Лика Бланк призналась, что на создание фильма её вдохновил поход с Бузовой в ресторан два года назад. В личной беседе артистка призналась, что поправилась, поскольку нашла «лучшую доставку пельменей».

Премьера ленты состоится весной 2025 года.