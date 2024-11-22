Сэмюэл Л. Джексон может сыграть в новом фильме Джей Джей Абрамса

По данным издания The Hollywood Reporter, Сэмюэл Л. Джексон ведёт переговоры, чтобы сыграть в новом фильме Джей Джей Абрамса. Кого именно может сыграть культовый актёр, пока не сообщается.

Если Джексона устроит лента, он присоединится к её касту. В нём уже заявлены: Глен Пауэлл, Дженна Ортега и Эмма Макки.

О самом фильме почти нет информации. Это будет некая детективная лента, которая не расскажет о путешествии во времени. Абрамс снимет картину по собственному сценарию. Последней работой Абрамса в качестве режиссёра был фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в 2019 году.

Картину выпустит компания Warner Bros., а помогать ей будет студия Джея Bad Robot.