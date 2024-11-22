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Съёмки фильма по вселенной ужасов с Винни-Пухом, Пиноккио и Питером Пэном начнутся в марте

Съёмки фильма по вселенной ужасов с Винни-Пухом, Пиноккио и Питером Пэном начнутся в марте
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Создатели киновселенной ужасов с Винни-Пухом, Пиноккио, Питером Пэном и другими объявили дату съёмок картины, которая объединит героев месте. Производство ленты начнётся в марте 2025 года.

В грядущем кроссовере все герои из своих фильмов объединятся, чтобы устроить людям настоящий хаос и уничтожить их. Кто будет противостоять монстрам, пока трудно сказать. Вполне вероятно, что никто.

Напомним, режиссёр Рис Фрейк-Уотерфилд смог выпустить такую неожиданную адаптацию из-за того, что авторскими правами на Винни-Пуха больше никто не владеет. Он взял знакомого детского персонажа и сделал из него героя из ужастика.

Премьера фильма запланирована на 2025 год, пока без точной даты выхода.

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